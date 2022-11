LKA-Ermittler finden 90.000 Euro Falschgeld in Bad Oldesloe Stand: 23.11.2022 16:59 Uhr Ein 27-Jähriger hatte mehrmals Pizza mit Falschgeld bezahlt. Als die Polizei daraufhin seine Wohnung durchsuchte, fanden Beamte große Mengen gefälschter Scheine.

In einer Wohnung in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) haben Beamte des Landeskriminalamts falsche Geldscheine in Höhe von 90.000 Euro entdeckt. Der mutmaßliche Fälscher, ein 27 Jahre alter Mann, wurde festgenommen. Er soll ersten Ermittlungen zufolge verschiedene nachgemachte Banknoten im Internet bestellt und dann mit Hologramm-Aufklebern versehen haben. Es handelte sich hauptsächlich um 500-Euro-Scheine.

Pizza-Bestellung ließ Fälscher auffliegen

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) war der 27-Jährige aufgeflogen, weil er mehrmals Pizza bestellt und mit Falschgeld bezahlt hatte. Daraufhin wurde am Mittwoch seine Wohnung durchsucht. Wie viel Falschgeld er bereits in Umlauf gebracht hatte, ist nicht klar. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Herstellung und des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

