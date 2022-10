LBS Immobilienatlas: So teuer ist Schleswig-Holstein Stand: 25.10.2022 11:00 Uhr Wohneigentum ist in Schleswig-Holstein erneut deutlich teurer geworden - das geht aus dem neuen Immobilienatlas hervor, den die LBS Bausparkasse am Dienstagvormittag in Kiel vorgestellt hat.

Die durchschnittlichen Preise für Bestandsimmobilien sind aber - je nach Region - sehr unterschiedlich. Die Preisspannen für Immobilien in Schleswig-Holstein sind erheblich: Kostet der Quadratmeter Wohnfläche in einem Haus in Galmsbüll in Nordfriesland durchschnittlich etwa 2.020 Euro, müssen Interessenten in Kampen auf Sylt beispielsweise mehr als 28.600 Euro bezahlen - mehr als 14 Mal so viel. Die Quadratmeterpreise für Wohnungen sind laut Immobilienatlas mit etwa 2.060 Euro in Rendsburg landesweit am niedrigsten - die höchsten Wohnungsquadratmeterpreise gibt es ebenfalls in Kampen auf Sylt - dort sind etwa 15.300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche fällig.

Preisspitzenreiter in Schleswig-Holstein

Die Inseln Sylt, Amrum und Föhr sowie St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) und die Region Lübecker Bucht führen nach wie vor die Preisrangliste an. Traditionell belegt Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) Platz eins der teuersten Ostseestandorte. Die hohe Nachfrage nach Ferienimmobilien hat die Preise in Küstennähe weiter steigen lassen, beispielsweise für Bestandswohnungen in Scharbeutz. Hier liegen die Kosten bei 6.777 Euro pro Quadratmeter, das ist ein Plus von mehr als 50 Prozent.

Ausblick auf die kommenden Jahre

Nach Einschätzung des Immobilien-Experten Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH, bleibt Eigentum in Schleswig-Holstein attraktiv. Er geht davon aus, dass sich Menschen mit entsprechender Kapitalausstattung weiterhin ihre Wohnträume wie beispielsweise Altersruhesitz oder Ferienimmobilie auch in hochpreisigen Lagen erfüllen.

