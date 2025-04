Stand: 28.04.2025 14:58 Uhr L93 im Kreis Stormarn bis Juli gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten ist die L93 im Kreis Stormarn zwischen der Anschlussstelle Trittau-Nord und Trittau ab Montag (28.4.) gesperrt - gleiches gilt für den dazugehörigen Radweg. Nach Angaben des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) sollen die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt bis Mitte Juli gehen. Die Umleitung führt ab Trittau über die K30 bis Lütjensee und dann über die L93 nach Großensee.

Dritter Bauabschnitt soll im Sommer folgen

Die Maßnahmen an der L93 sind in insgesamt drei Bauabschnitte unterteilt. Die Arbeiten im ersten Teilstück zwischen Großensee und Trittauerfeld sind abgeschlossen. Die B404-Anschlussstelle Trittau-Nord ist von Großensee über die L93 also wieder erreichbar. Mit dem dritten Bauabschnitt zwischen Trittauerfeld und der Anschlussstelle Trittau-Nord geht es nach LBV-Angaben Mitte Juli - also dann, wenn Bauabschnitt zwei fertig ist - los. Die Gesamtkosten von fünf Millionen Euro trägt das Land.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn