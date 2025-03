L308 zwischen Hanerau-Hademarschen und Oldenbüttel gesperrt Stand: 21.03.2025 15:58 Uhr Die Landstraße zwischen Hanerau-Hademarschen und Oldenbüttel ist laut LBV.SH in schlechtem Zustand. Für Sanierungsarbeiten wird sie nun eine Woche lang voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Von Montag (24.3.) bis Freitag (29.3.) ist die L308 zwischen Hanerau-Hademarschen und Oldenbüttel im Kreis Rendsburg-Eckernförde voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilte, soll in diesem Zeitraum ein letztes Teilstück der stark beschädigten Fahrbahndecke erneuert werden. Danach ist die Sanierung der Landstraße abgeschlossen. Die Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro trägt das Land. Der LBV.SH weist allerdings darauf hin, dass die Arbeiten vom Wetter abhängig sind.

Das sind die Umleitungsempfehlungen

Der LBV.SH empfiehlt allen, die üblicherweise von Hanerau-Hademarschen aus die Fähre in Oldenbüttel über den Nord-Ostsee-Kanal nach Breiholz nehmen müssen, folgende Alternativroute: Von Hanerau-Hademarschen geht es nach Albersdorf, weiter über Wrohm (beide Kreis Dithmarschen) und Hamdorf nach Breiholz (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auch in umgekehrter Richtung gilt die Umleitung. Der Landesbetrieb weist außerdem darauf hin, dass Anlieger an der L308 nur eingeschränkt ihre Grundstücke erreichen können.

Die Fähre in Oldenbüttel über den Nord-Ostsee-Kanal wird laut einem Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal ohne Einschränkungen fahren.

