Kutte, Boots und Lederhose: Mit dem Motorrad zur Andacht Stand: 17.04.2022 16:17 Uhr Zwei Jahre lang hat es ihn nicht gegeben - wegen Corona. Doch an diesem Ostersonntag war es wieder so weit: Gut 1.500 Biker sind zum Motorradgottesdienst nach Husum gekommen.

Eine Maschine nach der anderen knattert am Ostersonntag auf den Sammelplatz im Husumer Industriegebiet. Sie kommen von überall her: Eine Gruppe aus Dänemark ist dabei, einer ist fast 600 Kilometer aus dem hessischen Marburg angefahren und auch aus dem Schwabenland sind Biker gekommen. Inge und Edmund sind zum ersten Mal bei einem Motorradgottesdienst dabei. Gläubig sind sie nicht. "Aber es schadet nicht, einen guten Draht nach oben zu haben", sagt Edmund und lacht.

Mit dabei ist auch eine Gruppe aus dem Raum Hüttener Berge (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Ralf Kumstel ist mit seinem Sohn Paul nach Husum gekommen. "Mir gefallen die vielen unterschiedlichen Charaktere. Außerdem mal abschalten vom Alltag und die Benzingespräche mit Gleichgesinnten, das tut gut", sagt Ralf Kumstel. Bei den so genannten Benzingesprächen geht es auch darum, welche Maschine man fährt. "Das ist so wie mit dem roten und dem rosa Lippenstift - eine Glaubensfrage", erklärt er und muss laut auflachen - nur dass die Lippenstifte weniger kosten.

Endlich wieder treffen unter Gleichgesinnten

Die Stimmung ist entspannt, viele kennen sich untereinander. Man merkt den Bikern die Freude an, sich endlich mal wieder in großer Runde treffen zu können. Auch Sara Kim Kramer und ihr Freund Falk Themann sind mit dabei. "Die Strecke aus Heide hierher ist schön, die Sonne scheint, man trifft Bekannte, andere Biker. Das ist schon ein Highlight", finden die beiden. Ein Highlight ist auch die Einfahrt der gut 1.500 Biker auf den Husumer Marktplatz vor der St. Marienkirche - zu den epischen Klängen von Vangelis' "Conquest of Paradise" und dem Geläut der Kirchenglocken. Ein Gänsehaut-Moment, auch wenn man nicht gläubig oder Motorradfahrerin ist.

"Wir haben euch vermisst!"

Auch für den Pastor der Husumer St. Marienkirche, Friedemann Magaard, ist der Motorradgottesdienst etwas ganz Besonderes. "Ich bin so dankbar für diesen Tag heute. Wir haben euch vermisst. It's magic!", ruft er den Bikern in seiner Predigt zu. "Die Leute sind so gelöst, da ist so viel Lebensfreude hier auf dem Platz zu spüren. Der Frühling beginnt, alle freuen sich auf die Saison. Die Motorradfahrer sind ein fröhliches Völkchen. Das hat etwas von Aufbruch", meint der Pastor. Die Lebensfreude ist die eine Facette des Motorradgottesdienstes - es gibt aber noch eine andere, die den Pastor tief bewegt. "Das ist der Moment, wenn Kerzen für die verunglückten Biker angezündet werden", erzählt Friedemann Magaard. "Da kann man hier eine Stricknadel fallen hören. Diese stille Nachdenklichkeit auf der einen Seite und die kraftvolle Fröhlichkeit auf der anderen - diesen Kontrast finde ich sehr spannend."

Steine aus dem Weg räumen

Doch warum eigentlich einen Gottesdienst nur für Biker? Für den Hamburger Pastor Lars Lemke, zweiter Prediger neben Magaard und selbst seit 40 Jahren Motorradfahrer, ergibt das Sinn. "Wenn wir in unserem Aufzug - speckige Lederhose, Kutte, Boots - in eine Kirche laufen, da werden wir schon komisch angeguckt", sagt Lemke. "Das hier ist eine andere Ansprache, andere Musik. Aber wir feiern trotzdem Ostern, die Auferstehung." Das Motto des diesjährigen Motorradgottesdienstes ist: "Wer wälzt uns den Stein?" Der Text stamme aus dem Markus-Evangelium, erzählt Lemke und umreißt die Erzählung: Es gehe um drei Frauen, die sich am Ostersonntag auf den Weg zum Grab Jesu machen. Sie wollen ihn salben - was die nach der Kreuzigung nicht tun konnten. Doch sie würden auch wissen, dass die Grabhöhle inzwischen mit einem Stein verschlossen ist. "Die Frage 'Wer wälzt uns den Stein?' treibt sie um", sagt Pastor Lemke, "doch sie machen sich trotzdem auf dem Weg. Das, finde ich, ist ein ganz starkes Bild."

Zeichen gegen den Krieg setzen

Trotz gelöster Stimmung und bestem Wetter: Natürlich ist auch der Krieg in der Ukraine Thema bei der Andacht. "Das ist heute auch eine Art Auferstehung unter freiem Himmel, ein Zeichen, dass das Leben wieder losgeht. Wir wollen heute das Leben feiern und ein Zeichen gegen den Krieg setzen", sagt Lars Lemke in seiner Predigt. Die Ordner verteilen blaue und gelbe Bändchen gegen eine Spende. "Wenn wir so 1.000 Euro zusammenkriegen würden, das wäre schon toll", meint der Pastor.

Magie des "MoGo"

Die angereisten Biker genießen sichtlich das Wetter, die Andacht und die Musik. Heinrich Schmidt etwa, der bei jedem der 38 Husumer Motorradgottesdienste teilgenommen hat, wie er sagt. "Die Gemeinschaft hier, die Masse an Leuten, die ich fast alle kenne. Das ist Magie!" Ein Gefühl, das er heute endlich wieder mit vielen Gleichgesinnten teilen kann.

