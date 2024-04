Stand: 10.04.2024 15:52 Uhr Kurzschluss sorgt für dunkle Straßen und Fußballstadion in Lübeck

Seit Anfang der Woche ist die Straßenbeleuchtung in der Possehlstraße in Lübeck ausgefallen. Auch das Stadion in der Straße, der Buniamshof, ist seit Montag ohne Strom. Ob beides miteinander zusammenhängt, ist noch unklar, sagt eine Stadtsprecherin. Fest steht: In einem Trafo-Häuschen im Stadion gab es einen Kurzschluss. Laut Stadt sind einige Kabel und Schalter verschmort, weshalb die Anlage ausgetauscht werden muss. Weil das Licht fehlt, ist deshalb auch kein Spielbetrieb möglich - zumindest für die Regionalliga, weil dort Flutlicht benötigt wird.

Die Stadt geht davon aus, dass erst in der kommenden Woche die Ersatzanlage geliefert wird. Auch an der Straßenbeleuchtung werde gearbeitet, hieß es. Wie lange das dauere, sei noch unklar, so die Stadt weiter.

