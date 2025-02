Stand: 03.02.2025 07:11 Uhr Kurzschluss: Stromausfall in Bordesholm

In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht in Teilen der Gemeinde der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Polizei gab es einen Kurzschluss in einem Trafohäuschen. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm haben mit Hochdruck daran gearbeitet, dass der Strom wieder fließt. Am Morgen waren demnach nur noch einzelne Straßenzüge betroffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.02.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Kreis Rendsburg-Eckernförde