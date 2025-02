Stand: 06.02.2025 16:48 Uhr Kurzfristige Sperrung der A21 am Freitag

Die A21 im Kreis Stormarn muss am Freitagmorgen kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss zwischen den Anschlussstellen Tremsbüttel und Bad Oldesloe Süd ein Baum gefällt werden, der umzustürzen droht. In Richtung Norden bleibt die Autobahn deshalb zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr gesperrt. In Richtung Süden dauert die Sperrung etwas länger, nämlich bis voraussichtlich 12 Uhr. Der Fernverkehr von und nach Kiel soll über Bad Segeberg, die A20, das Autobahnkreuz Lübeck und die A1 großräumig ausweichen, heißt es von der Autobahn GmbH.

Weil die Anschlussstelle Bad Oldesloe Süd im Moment ohnehin in Richtung Süden gesperrt ist, muss der Verkehr in diese Richtung schon in Bad Oldesloe Nord von der Autobahn runter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau A21 Kreis Stormarn