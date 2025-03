Stand: 07.03.2025 06:51 Uhr Kurze Verfolgungsjagd in Kiel endet in Sackgasse

In Kiel haben sich zwei junge Männer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten ergriffen sie in der Nacht beim Anblick des Streifenwagens die Flucht und rasten etwa 600 Meter durch die Innenstadt. Mit hohem Tempo ging es unter anderem über die Brunswiker Straße, den Lorentzendamm und den Knooper Weg - die beiden jungen Männer ließen sich auch von mehreren roten Ampeln nicht bremsen. Nach zweieinhalb Minuten endete die Fahrt der beiden 23-Jährigen in der Lutherstraße - einer Sackgasse mit Pollern. Die Polizei nahm die Männer fest. Verletzt wurde niemand.

