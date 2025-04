Stand: 09.04.2025 06:35 Uhr Kupfer-Diebstahl am Norderstedter Rathaus

In der Nacht von Sonntag (6.4.) auf Montag (7.4.) haben Unbekannte mehrere Fallrohre aus Kupfer vom Norderstedter Rathaus (Kreis Segeberg) abmontiert und gestohlen. Laut einer Sprecherin der Stadt soll es sich um insgesamt 23 Rohre handeln, die rund um das Rathaus abmontiert wurden. Zum Teil sei auch der vorhandene Blitzschutz sowie die Rinnenheizung beschädigt worden. Mitarbeiter der Haustechnik hatten den Diebstahl am Montagmorgen um 5 Uhr gemeldet - anschließend hat die Stadtverwaltung Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet. Die sucht jetzt nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges in der Nacht beobachtet hat, soll sich melden. Laut Stadt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 12.500 Euro.

