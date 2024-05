Stand: 10.05.2024 15:25 Uhr KulturTafel Lübeck startet Projekt "KulturKinder"

Unter der Schirmherrschaft der Kinderbuchautorin Margit Auer hat die KulturTafel Lübeck das Projekt „KulturKinder“ gestartet. Das Projekt richtet sich gezielt an Kinder zwischen drei und 12 Jahren, die in einkommensschwachen Familien aufwachsen. In Schleswig-Holstein lebt jedes fünfte Kind in unterhalb der Armutsgrenze. In Lübeck ist es sogar jedes vierte Kind. Anmeldungen erfolgen laut KulturTafel über die Website.

