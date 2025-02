Stand: 18.02.2025 15:51 Uhr Küstenschutz: Land plant weitere Sandaufspülungen vor Sylt

Das Land hat am Dienstag (18.02) beschlossen, weitere Sandaufspülungen an der Küste von Sylt (Kreis Nordfriesland) durchzuführen. In den nächsten vier Jahren sollen rund 5,6 Millionen Kubikmeter Sand an den Stränden und vor der Insel verteilt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 39 Millionen Euro, die aus Bundes- und EU-Mitteln finanziert werden. Im März wird Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zusammen mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz überprüfen, wo weiterer Sand benötigt wird. Starke Winde und Wellen tragen regelmäßig große Mengen Sand von den Stränden ab, daher muss dieser immer wieder nachgefüllt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Klimaschutz Sylt