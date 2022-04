Küstenpianist aus Leezen hofft nach mageren Jahren auf Ostergeschäft Stand: 16.04.2022 06:00 Uhr Seine Musik ist Entspannung pur. "Klavier-Zauber" nennt er das. Sven Wildöer versteht es, sein Publikum in andere Sphären schweben zu lassen. Auch er selbst wirkt entspannt - hat aber wegen Corona finanziellen Druck. Und durchgehalten.

von Hauke Bülow

Sven Wildöer liebt seinen Job. Seit 12 Jahren arbeitet er hauptberuflich als Straßenmusiker. Hat in vielen Städten deutschlandweit gespielt, selbst bis nach Portugal hat es ihn mit seinem mobilen Klavier verschlagen. Inzwischen ist er sesshaft geworden, wohnt mit seiner Familie in Leezen im Kreis Ostholstein. Von dort aus zieht der 35-Jährige regelmäßig los, vor allem an die Lübecker Bucht. Travemünde, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Neustadt, Heiligenhafen - überall, wo sich an den sonnigen Tagen die Touristen tummeln, sorgt er für einen entspannenden Klangteppich. "Touristen haben das Portemonnaie nicht automatisch lockerer sitzen, aber sie haben mehr Zeit, sich meine Musik anzuhören", sagt der Pianist.

Regen als natürlicher Feind der Straßenmusik

Auch an diesem Tag hat sich Wildöer einen schönen Platz an der Lübecker Bucht gesucht. An einer Strandkorbvermietung in Haffkrug parkt er sein Klavier vor einer aufwendigen Osterdekoration. "Das ist doch perfekt hier", freut er sich. Und auch Strandkorbvermieterin Gaby Schröder freut sich über den spontanen Besuch: "Das ist immer so schön, wenn er spielt". Wildöer klappt seinen Falthocker aus und legt los. Schon nach wenigen Minuten landen die ersten Eurostücke im Geigenkoffer, den er vor sein Klavier gestellt hat. Dann allerdings zieht eine dunkle Wolkenwand auf, die ersten Tropfen fallen. Wildöer muss schnell zusammenpacken, um sein Instrument zu schützen. In Windeseile schiebt er das Piano etwa 50 Meter weiter unter einen reetbedeckten Unterstand - und bekommt schnell Gesellschaft von Einheimischen und Touristen, die ebenfalls vor dem Regen fliehen. "Das ist doch der perfekte Ort für ein Konzert", ruft er den Leuten zu und fängt an zu spielen. "So schön kann Regen sein", sagt eine Zuhörerin und wirft ein Zwei-Euro-Stück in den Koffer.

Corona ließ Ersparnisse schrumpfen

Es ist ein kurzes Spontan-Konzert. Nach 15 Minuten zieht der Regen ab und die Sonne kommt wieder raus. Aprilwetter an der Ostsee. Das Publikum applaudiert. "Das ist selten bei Straßenmusik", erzählt Wildöer. Doch von Applaus kann er nicht leben, er muss ja seine Familie ernähren. In den vergangenen zwei Jahren konnte der Pianist allerdings kaum etwas einnehmen. Die Corona-Beschränkungen haben es nicht zugelassen, auch Straßenmusik war über Monate verboten. "Das wurde so behandelt wie eine Veranstaltung, ich habe mich da mehrfach mit den Behörden angelegt - ohne Erfolg". Keine Konzerte, keine Hochzeiten, keine Gartenfeiern, keine Straßenmusik. Das hat die Ersparnisse schrumpfen lassen. Da halfen auch der CD-Verkauf und seine wegen Corona nur selten vermietete, kleine Ferienwohnung nur wenig. Nun aber beginnt wieder die Tourismus-Saison an der Lübecker Bucht. Entsprechend oft will der Musiker unterwegs sein, um sich wieder ein Polster anzuspielen. Was genau er mit seiner Musik verdient, verrät er nicht. Nur so viel: Am Ende des Monats muss es im Schnitt passen.

Straßenmusiker ist am liebsten "Strandmusiker"

An diesem Tag kann er den Schnitt nicht rausreißen. Zu wenig ist los bei dem wechselhaften Wetter. Der Geigenkoffer füllt sich nur zaghaft. Sven Wildöer nimmt es gelassen. Jetzt, wo die Sonne wieder raus kommt, ist es Zeit, das rollende Piano an den Strand zu schieben. "Hier spiele ich am liebsten. Die Musik passt einfach gut zum Meer, zu dieser Kulisse", schwärmt er. Ideal auch für eine kurze Videoaufnahme für seine Follower auf Social Media-Kanälen. Noch lieber spielt er aber für sie ganz persönlich. Irgendwo an einem schönen Ort an der Küste - und manchmal auch im Binnenland.

Weitere Informationen Kulturschaffender aus Lübeck ist trotz Corona optimistisch Martin Berner ist Musiker aus Lübeck und hat in diesem Jahr einige Projekte in die Tat umgesetzt, trotz Corona. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.04.2022 | 19:30 Uhr