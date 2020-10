Kürbisse: Es kann geerntet werden Stand: 08.10.2020 20:38 Uhr Der Kürbis gehört zum Herbst einfach dazu - und wird jetzt gerade geerntet. In Braak im Kreis Stormarn wachsen 200 Sorten auf einem Feld - orange, grün, gelb, gestreift, in allen möglichen Varianten.

Auch Kürbisbauer Lukas Adolf holt das Gemüse derzeit von seinen Feldern in Braak (Kreis Stormarn) - per Hand, mit der Pflanzenschere. "Die Kürbisse sind dieses Jahr hervorragend gestartet, Mai und Juni war sehr warm. Aber der Juli war zu kalt. Bei einigen Kürbissen ist das zu merken. Besonders bei den Esskürbissen hat das Ertrag gekostet. "Die sind jetzt im Herbst schwer zu finden, weil hier überall Unkraut ist", sagt er - und kämpft sich durch das Blättergewirr. Noch bis Ende Oktober ist Adolf so mit nur einem Erntehelfer unterwegs - auf 2,5 Hektar Fläche. Immer wieder muss er dafür in die Hocke gehen, manchmal reicht es auch, sich nur herunterzubeugen. "Ins Fitnessstudio muss ich abends nicht mehr gehen", meint der Kürbisbauer. "Es geht schon auf den Rücken manchmal, aber es macht auch Spaß".

Weiche Jutesäcke für die großen Kürbisse

Speisekürbisse, Zierkürbisse und Schnitzkürbisse wachsen bei Lukas Adolf. Nach der Ernte wäscht er die Kürbisse. Danach ist wichtig, welche Sorte wie gelagert wird. "In diesen Körben können die Kürbisse nicht stehen, jedenfalls nicht diese Großen, weil die haben so viel Eigengewicht, dass die von unten gedrückt werden könnten. Und deswegen liegen die auf weichen Jutesäcken. So bekommen sie keine Druckstellen", erklärt der Landwirt.

Die reifen Kürbisse verkauft Lukas Adolf direkt auf dem Familienhof. Er rechnet in diesem Jahr mit 20.000 verkauften Kürbissen.

