Stand: 21.02.2025 09:25 Uhr Künstliche Brutinsel für Flussseeschwalben im Schaalsee

Im westlichen Schaalsee (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwimmt seit einigen Tagen eine künstliche Brutinsel für gefährdete Flussseeschwalben. Wie der Fachdienst Naturpark Lauenburgische Seen berichtet, hat ein Kran den 10 x 2,5 Meter großen Ponton in den See gesetzt. Die Flussseeschwalbe steht auf der Roten Liste gefährdeter Vogelarten. Mit der Brutinsel soll die Population am Schaalsee erhalten oder sogar vergrößert werden. Die Kosten für das Artenschutzprojekt liegen laut Kreis Herzogtum Lauenburg bei rund 30.000 Euro. 25.000 Euro zahlt das Umweltministerium in Kiel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg