Stand: 29.06.2019 13:53 Uhr

Kühsen: Polizei erwischt mutmaßlichen Feuerteufel

In der Nacht zum Sonnabend ist in Kühsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. Die Polizei prüft, ob der 51-Jährige auch für weitere Brände im Süden des Landes verantwortlich ist. In den vergangenen sieben Monaten hatte es mehr als 15 Mal auf landwirtschaftlichen Anwesen gebrannt - unter anderem in Wiershop, Koberg, Rondeshagen, Möhnsen und Nusse.

Zufall hilft der Polizei

So war es auch in der Nacht zum Sonnabend. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein war einer Zivilstreife der Polizei aufgefallen, dass in Kühsen der Anbau eines Stalls brannte. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte einen größeren Schaden verhindern.

Den mutmaßliche Brandstifter konnten die Beamten noch vor Ort festnehmen - er soll mit einem Auto nach Kühsen gefahren sein. Der Wagen wurde sichergestellt. Für wie viele Brände der Mann tatsächlich verantwortlich ist, müssen nun die Ermittlungen klären.

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.06.2019 11:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Bei einem Brand in auf einem Bauernhof in Kühsen ist der mutmaßliche Brandstifter von der Polizei festgenommen worden. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie Schon wieder Feuer im Kreis Herzogtum Lauenburg Knapp 100 Feuerwehrleute, sieben Stunden Löscharbeiten: In Koberg brannten in der Nacht zum Mittwoch Strohballen. Da es im Kreis Herzogtum Lauenburg immer wieder brennt, hat die Polizei reagiert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.06.2019 | 14:00 Uhr