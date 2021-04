Kubicki als FDP-Spitzenkandidat gewählt Stand: 17.04.2021 12:43 Uhr Die Schleswig-Holsteinische FDP geht erneut mit Wolfgang Kubicki als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. Die Delegierten der Landesvertreterversammlung wählten ihn am Vormittag mit 95,5 Prozent.

Mit scharfer Kritik an der Corona-Politik des Bundes ist die Landesvertreterversammlung der FDP in Neumünster gestartet. Der FDP-Landesvorsitzende Heiner Garg sagte, er brauche keine Ratschläge von Angela Merkel (CDU) oder Markus Söder (CSU). Gebraucht werde mehr Impfstoff. Die mit dem neuen Infektionsschutzgesetz geplanten Ausgangssperren bezeichnete Garg nicht nur als unverhältnismäßig, sondern als verfassungswidrig. Damit solle abgelenkt werden von Versäumnissen bei der Impfsstoffbeschaffung. Das alles müsse nach der Pandemie aufgearbeitet werden.

Garg: "Kubicki ist der beste Kandidat für Berlin"

Garg schlug im Anschluss Kubicki als Spitzekandidaten vor - er sei der beste für Berlin. Das sahen die Delegierten bei seiner Wahl ähnlich. Der 69-Jährige erhielt 191 Stimmen. Es gab sechs Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Kubicki gab in seiner Rede als Wahlziel aus, dass die FDP bei der Bundestagswahl so stark wird, dass eine Regierungsbildung ohne sie nicht möglich sei. Die Liberalen seien derzeit im Aufwind, da in der Pandemie viele gemerkt hätten, dass Freiheit nicht selbstverständlich sei. Ziel sei es, das bislang beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Schleswig-Holstein von 16,8 Prozent aus dem Jahr 2009 übertreffen. "Die Ausgangslage war noch nie so gut", sagte der Politiker.

Weitere Listenplätze sind umkämpft

In dieser Wahlperiode hat die FDP in Schleswig-Holstein drei Abgeordnete im Bundestag, und so viele sollen es auch nach der Wahl im September mindestens wieder sein. Hinter Kubicki sind die weiteren Listenplätze umkämpft. Für Platz zwei kandidieren Christine Aschenberg-Dugnus und Gyde Jensen. Beide sitze bereits im Bundestag - und wollen es auch bleiben. Nach Berlin zieht es auch Max Mordhorst von den Jungen Liberalen und den Landtagsabgeordneten Jörg Hansen, die sich um Listenplatz drei bewerben. Insgesamt werden die FDP-Delegierten elf Kandidaten für Listenplätze wählen.

Garg: Wir wollen in die Regierung

Bei der Versammlung in den Neumünsteraner Holstenhallen gelten wegen Corona strenge Hygeniebestimmungen, darunter eine Testpflicht. Im Vorfeld des Treffens machte Garg deutlich, dass die Liberalen auf Bundesebene eine Regierungsbeteiligung anstreben. Sie sollten demzufolge aber ohne feste Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen.

