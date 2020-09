Stand: 20.09.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kropper Bürgermeister stellt sich zur Wiederwahl

In Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Doch wie schon vor sechs Jahren gibt es lediglich einen Kandidaten: den parteilosen amtierenden Bürgermeister Stefan Ploog. 2014 wurde Ploog mit 88 Prozent der Stimmen in sein Amt gewählt. Er hofft, das möglichst viele der 5.558 wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Kropp auch tatsächlich wählen gehen: "Es zeigt ja doch, ob man mit der Arbeit des jetzigen Bürgermeisters auch einverstanden ist." Seine Wiederwahl vorausgesetzt, beginnt Ploogs zweite Amtszeit am 1. Januar 2021.

AUDIO: Kropps Bürgermeister Stefan Ploog hofft auf hohe Wahlbeteiligung (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2020 | 08:00 Uhr