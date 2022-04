Wut in Kropp: Tafel-Transporter gestohlen Stand: 25.04.2022 12:43 Uhr Unbekannte haben das Fahrzeug gestohlen, mit dem die Johanniter die Lebensmittelspenden einsammeln. Die Organisation bittet um Hinweise.

Süßigkeiten, Getränke - und das Transport-Fahrzeug der Tafel Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) der Johanniter sind in der Nacht zu Montag gestohlen worden. "Es ist besonders tragisch für uns, dass unser Transportfahrzeug gestohlen worden ist", sagte Tafelleiter Ulrich Fels. Mit dem Transporter werden überschüssige Lebensmittel von Geschäften abgeholt, um sie dann an Menschen mit wenig Geld zu verteilen. "Wenn uns gerade in diesen Zeiten, wo so viele Menschen die Tafel brauchen, unsere Waren geklaut werden - und unser Einkaufswagen noch mit dazu - dann ist das für uns schon eine Katastrophe", sagte Regionalvorstand Christian Pagel NDR Schleswig-Holstein.

Gesucht wird Ford Transit mit Johanniter-Schriftzug

Die Johanniter haben nach eigenen Angaben die Polizei eingeschaltet. Die bestätigte NDR Schleswig-Holstein den Diebstahl eines Transporters der Marke Ford und von Lebensmitteln in der Nacht zu Montag. Die Tafel in Kropp bittet die Menschen nun um Hinweise. Gesucht wird demnach ein Ford Transit mit Johanniter-Schriftzug und dem Tafellogo. Zudem suchen die Johanniter ein Ersatzfahrzeug, damit sie weiterhin Essensspenden einsammeln und ausgeben können. Zunächst fragt die Organisation nun benachbarte Tafeln an, ob diese auch Lebensmittelspenden für die Kropper Tafel miteinsammeln können.

