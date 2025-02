Stand: 17.02.2025 09:09 Uhr Kronshagen: Claus-Sinjen-Straße wird zur Einbahnstraße

In Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die Claus-Sinjen-Straße von Montag an für ein Jahr eine Einbahnstraße. Laut Bauamt der Stadt bleibt die Straße in Richtung Kiel-Hasseldieksdamm befahrbar. Autofahrer, die nach Kronshagen wollen, werden über den Skandinaviendamm und die Kieler Straße umgeleitet. Die Radwege entlang der Straße sollen umgestaltet werden. Die Bauarbeiten sollen laut Bauamt rund ein Jahr dauern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde