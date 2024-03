Stand: 28.03.2024 09:33 Uhr Kripo Lübeck ermittelt nach Friedhofsbrand

In Lübeck ermittelt die Kriminalpolizei nach einem Feuer auf dem Betriebsgelände des Vorwerker Friedhofs. Sie schließt nicht aus, dass jemand den Brand gelegt hat. In der Friedhofsverwaltung war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen - mehrere Möbel standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude selbst verhindern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

