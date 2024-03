Stand: 28.03.2024 10:14 Uhr Kriminalität in den Kreisen Segeberg und Pinneberg steigt

Die Polizei Segeberg (Kreis Segeberg) hat die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 in den Kreisen Pinneberg und Segeberg vorgelegt. Demnach ist die Kriminalität in beiden Kreisen gestiegen. Den Schwerpunkt bilden Diebstahl sowie Körperverletzungen oder auch Betrug. Der Kreis Pinneberg hat die höchste Zahl an Straftaten im Land. Aber laut Polizei gibt es in dicht besiedelten Regionen seit jeher mehr Kriminalität als in ländlichen Räumen.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist allerdings auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, nimmt man das Pandemie-Jahr 2021 davon aus. Die Polizei führt das auf ihre intensive Bekämpfung von Einbrüchen zurück. Die Aufklärungsquote in beiden Kreisen liegt laut Statistik bei 53 Prozent.

