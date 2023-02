Ukrainer in Süderbrarup: "Man sah den Krieg fast in seinem Gesicht" Stand: 24.02.2023 14:50 Uhr Erst beendet eine Verletzung die Profi-Karriere von Serhii Loboiko, dann nimmt ihm der Krieg die Chance auf eine Trainer-Laufbahn. In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg fängt Loboiko mit seiner jungen Familie von vorne an.

von Jörn Zahlmann

Vor acht Jahren ist Serhii Loboiko noch Stammspieler im Charkiwer "Sonyachny Stadium" gewesen. Als Innenverteidiger lief er für den ukrainischen Zweitligisten FC Helios Kharkiv auf. Heute ist im "Sonyachny Stadium" an Profi-Fußball nicht mehr zu denken. Russische Raketen zerbombten die Tribünen im Mai 2022. Zu dieser Zeit hatte der 37-jährige Loboiko seine Frau und seine beiden Kinder schon in Schleswig-Holstein in Sicherheit gebracht. Es ist fast genau ein Jahr her, dass der heute 37-Jährige aus Charkiw floh. Einen Tag nach Kriegsbeginn war das. "Mein Herz schlägt für den Fußball", sagt der 1,83 Meter große Mann im gar nicht mehr so neuen Zuhause seiner Familie in Boren (Kreis Schleswig-Flensburg). Loboiko ist athletisch gebaut. Sein Blick ist ernst, seine Gesichtszüge sind hart.

"Man sah den Krieg fast in seinem Gesicht"

Mit Kriegsbeginn musste der junge Familienvater seine Träume von einem Berufsleben im ukrainischen Profi-Fußball zum zweiten Mal beerdigen: Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende hatte Loboiko in einer Fußballschule junge Talente gefördert. Jetzt trainiert er ehrenamtlich Kinder und Jugendliche beim TSV Süderbrarup. "Am Tag, als er bei uns angekommen ist, hatten wir gerade ein Fußball-Jugendspiel, da hatte er relativ schlechte Laune," erzählt Trainer Andreas Bendixen. "Man sah den Krieg fast in seinem Gesicht." Nach einigen Monaten, nachdem sie sich besser kennen gelernt hatten, beobachtet der Trainer, wie Loboikos Lachen zurückkehrt.

In der Sporthalle verändert sich der Gesichtsausdruck von Serhii Loboiko, wird viel weicher. Am liebsten würde er seine Schützlinge fünfmal in der Woche an der Seitenlinie coachen, so wie früher in Charkiw, erzählt er. Aber das geht nicht. Der Trainerjob ist nur ehrenamtlich.

Winkelrahmen statt Taktikanalysen

Sein Geld verdient Serhii Loboiko bei einem Metallbau-Betrieb in Boren. "Bei einem Gespräch kam aus Zufall heraus, dass Herr Serhii Loboiko eine Arbeit suchte. Wir brauchen dringend Fachkräfte. Da kam der Gedanke, Serhii als unterstützende Kraft einzustellen", sagt sein Chef Thomas Matthiesen. Auch das Jobcenters Schleswig-Flensburg hat mitgeholfen, unter anderem mit einem Sprachkurs. Der neue Hilfsjob bedeutet für Loboiko, dass er seinen Alltag mit Winkelrahmen und Bohrungen verbringt, anstatt mit Taktikanalysen und Torschussübungen. Er sei sehr dankbar dafür, hier zu arbeiten. Aber: "Für mich ist das eine vorübergehende Beschäftigung. Ich hoffe, dass ich bald wieder als Trainer arbeiten kann.“

Zukunft ungewiss

Wie es weitergeht, weiß Serhii Loboiko noch nicht. Viele Verwandte leben noch immer in Charkiw. Er vermisst seine Heimat. Und doch könnte er sich ein Leben in Deutschland vorstellen. "Wenn es etwas gibt, was ich mit Leidenschaft machen kann, würde ich gerne hier bleiben, sonst nach Hause." Und was das wohl für eine Leidenschaft sein könnte, wird sich wohl jeder denken können.

