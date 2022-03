Krieg in der Ukraine: Schleswig-Holsteinischer Landtag zeigt Solidarität Stand: 08.03.2022 15:02 Uhr Der Landtag hat sich in einem offenen Brief an den Botschafter der Ukraine solidarisch mit dem Land gezeigt: Die Mitglieder haben den Angriffskrieg Putins scharf verurteilt und Geflüchteten Schutz zugesichert.

"Wir, die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, verurteilen das perfide Vorgehen Russlands, das den Krieg in das Herz Europas getragen hat, auf das Schärfste" - so steht es in einem Brief, der an den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk adressiert ist. Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten das Schreiben am Dienstag.

Ende der Kriegshandlungen gefordert

Solidarisch und in tiefer freundschaftlicher Verbundenheit stünden sie gerade in dieser schweren Zeit an Ihrer Seite, heißt es weiter in dem Brief. Sie fordern zusammen mit allen Menschen Europas, das sofortige Ende des Krieges und die Einstellung aller Kampfhandlungen.

Putins Krieg richtet sich nicht allein gegen die Ukraine - sondern er gilt dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Er gilt der Freiheit der Demokratie. Kirsten Eickhoff-Weber (SPD), Landtagsvizepräsidentin SH

Schleswig-Holstein sichert Geflüchteten Schutz zu

Das Land werde sich um die Menschen kümmern, die in Schleswig-Holstein Schutz suchen, versicherte Eickhoff-Weber. "Wir teilen den tiefen Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer und stehen voller Erschütterung vor dem Leid und dem Unrecht, das Ihre Nation erfährt." Die Vorsitzende der Kieler Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, Iris Laufer, dankte für die Solidarität, die überall im Land zu spüren sei.

Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind laut UN auf der Flucht

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk sind mittlerweile bereits über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. In Schleswig-Holsteins Landesunterkünften haben sich bis Montagnacht 517 Flüchtlinge aus der Ukraine offiziell gemeldet. Das waren 235 mehr als einen Tag zuvor, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag sagte. Die Geflüchteten werden dort erfasst, untergebracht, medizinisch untersucht und bei Bedarf gegen das Coronavirus geimpft. Nach dem Willen der Landesregierung sollen die Menschen möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden.

