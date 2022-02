Krieg in der Ukraine: Kirchen organisieren Friedensgebete Stand: 24.02.2022 14:31 Uhr Die Nachricht vom Krieg in der Ukraine hat auch die Kirchen in Schleswig-Holstein entsetzt. Überall werden Friedensgebete und Kundgebungen organisiert. Die Nordkirche ruft zur Wahrung der Friedensbemühungen auf.

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt rief die politisch Verantwortlichen dazu auf, sich für ein sofortiges Ende des Krieges einzusetzen. "Die Katastrophe, die viele befürchtet haben und die viele verhindern wollten, ist nun doch eingetreten", sagte sie heute in einem Online-Gottesdienst zum Auftakt der Synode der Nordkirche. Die Bischöfin appellierte an alle Gemeinden, Einrichtungen, Dienste und Werke der Nordkirche, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht zu helfen. Die Nordkirche stellt außerdem eine Liturgie und Material für Friedensgottesdienste bereit.

Lübecker Dom: Krieg ist eine Niederlage des Menschlichen

"Nun herrscht also Krieg. Tod und Verderben bringt er über zahllose Menschen. Es ist eine Niederlage des Menschlichen." Mit diesen Worten riefen die Kirchlichen des Lübecker Doms dazu auf, gemeinsam zu beten und Lichter im Dunkeln anzuzünden. Um 18 Uhr ist deshalb heute ein Friedensgebet im Lübecker Dom geplant. Danach wird es in dem Gebäude einen eigens eingerichteten Ort geben, der Menschen einlädt, Kerzen anzuzünden und für den Frieden zu beten.

Pastor aus Meldorf: "Herzen der Mächtigen bewegen"

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Meldorf (Kreis Dithmarschen) wird künftig an jedem Wochentag - immer um fünf vor zwölf Uhr - ein Friedensgebet am Lichterbaum im Dom veranstalten. "Als Christen glauben wir, dass Gott unser Rufen hört und vielleicht werden durch sie sogar die Herzen der Mächtigen bewegt hin zum Frieden", hofft Pastor Benjamin Pohlmann. "Vielleicht können wir dann zu Ostern schon in den Dank einstimmen, dass ein langjähriger Krieg innerhalb Europas verhindert wurde."

Glockengeläut in Eutin

Auch die Kirchengemeinde Eutin möchte Menschen einen Ort zum Beten geben. Wie eine Sprecherin NDR Schleswig-Holstein sagte, werden ab sofort jeden Mittag für fünf Minuten die Glocken der St.-Michaeliskirche zu Eutin läuten. Gleiches gilt für die Martin-Luther-Kirche zu Fissau. Außerdem wird nun jeden Montag ab 18 Uhr ein Friedensgebet in der Eutiner St.-Michaeliskirche angeboten. Viele weitere Kirchengemeinden in Schleswig-Holstein planen ähnliches.

Kundgebungen und Social-Media Aktionen

Auch Kundgebungen sind geplant, zum Beispiel in Flensburg. Am Sonntag um 15 Uhr möchte die überparteiliche Europa-Union Flensburg an der Hafenspitze ein Zeichen für Frieden in Europa setzen. Hunderte Menschen werden erwartet. Die Lutherkirche Pinneberg hat eine Socia-Media-Aktion gestartet. Verschiedene Bürger posten beispielsweise bei Facebook Videos mit der Message #wirsindvielefürdenfrieden. Die Idee dahinter: gemeinsam mit einer Stimme für den Frieden sprechen.

Hier ein (nicht vollständiger) Überblick über Gottesdienste und Kundgebungen in Schleswig-Holstein:

Donnerstag, 18 Uhr: Friedensgebet im Lübecker Dom

Freitag, 10 Uhr: Friedensgebet St. Marien Lübeck

Freitag und an allen Wochentagen, 11.45 Uhr: Friedensgebet im Meldorfer Dom

Freitag, zwischen 13 und 17 Uhr: Mahnwache Südermarkt Flensburg, Autokorso um 16.30 Uhr

Freitag, 18 Uhr: Friedensgebet in der Flensburger Marienkirche

Freitag, 18 Uhr: Friedensgebet im Schleswiger Dom

Freitag, 18 Uhr: Friedensgebet in der Auferstehungskirche Heide

Sonntag (27.2.), 11 Uhr: Friedensgebet in Grömitz

Sonntag (27.2.), 15 Uhr: Kundgebung in Flensburg, Hafenspitze

Montag (28.2.), 18 Uhr: Friedensgebet in St. Michaeliskirche Eutin

