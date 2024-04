Stand: 02.04.2024 09:57 Uhr Kreuzfahrtsaison in Kiel eröffnet

Am Ostermontag hat die Kreuzfahrtsaison in Kiel offiziell begonnen. Mehr als 170 Schiffe werden in diesem Jahr erwartet. 100 davon sollen in dieser Saison auch mit Landstrom versorgt werden. Darauf legt der Hafen nach eigenen Angaben einen besonderen Fokus. Die Landstromversorgung ist klimafreundlicher. Zukünftig will der Hafen noch mehr auf Landstrom setzen. Es sei eine weitere Anlage in der Ausschreibung, die 2025 in Betrieb genommen werden soll. Laut Hafenbetreiber sollen zukünftig 80 bis 90 Prozent der Kreuzfahrtanläufe mit Landstrom versorgt werden.

