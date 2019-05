Stand: 09.05.2019 05:00 Uhr

Kreuzfahrt: Erste Landstromanlage in Kiel fertig

Ab heute geht am Kieler Seehafen die erste Landstromanlage an den Start. Die Anlage am Norwegenkai soll dafür sorgen, dass die Fähren und Kreuzfahrer, die Kiel besuchen, keine Diesel-Abgase mehr ausstoßen, weil sie ihre Dieselgeneratoren nicht mehr laufen lassen müssen, wenn sie am Kai liegen. Die erste Anlage soll in Zukunft täglich die Fähren der Reederei Colorline mit Landstorm versorgen.

Zweite Anlage am Ostseekai

Die erste Landstromanlage in Kiel eingeweiht NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.05.2019 08:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Heute wird die erste Landstromanlage für Fähren und Kreuzfahrer am Norwegenkai eingeweiht. Bis 2021 sollen 60 Prozent aller Schiffe, die im Kieler Seehafen anlegen, mit Landstrom versorgt werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Mai kommenden Jahres soll dann eine zweite Landstromanlage am Ostseekai ihren Betrieb aufnehmen. Sie soll Kreuzfahrtschiffe und die Stena-Line-Fähren versorgen und rund 15 Millionen Euro kosten. Laut dem Geschäftsführer des Seehafens Kiel, Dirk Claus, rechnet das Unternehmen damit, dass von rund 170 Kreuzfahrtanläufen, die Kiel im Jahr hat, zunächst rund 80 mit Landstrom versorgt werden. "Die Reedereien haben uns angesprochen und gesagt, sie würden gerne Landstrom nehmen. AIDA, TUI und auch die Holland America Line haben schon Absichtserklärungen unterschrieben", sagte Claus NDR Schleswig-Holstein. Er schätzt, dass 2021 60 Prozent aller Schiffe, die in den Kieler Seehafen kommen, mit Landstrom versorgt werden.

Bund lobt Landstromanlage - wenn Ökostrom genutzt wird

Der BUND lobt das Vorhaben: Wenn es schon Kreuzfahrer geben müsse, dann sei eine Landstromanlage gut - solange der Strom aus erneuerbaren Energien komme, so eine Sprecherin in Kiel. Claus beteuert, der Seehafen beziehe nur zertifizierten Öko-Strom für die Landstromanlage für Kreuzfahrer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2019 | 08:00 Uhr