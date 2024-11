A1 am Kreuz Bargteheide von Freitagabend bis Montag gesperrt Stand: 04.11.2024 12:04 Uhr Seit Monaten sorgt die Großbaustelle am A1-Autobahnkreuz Bargteheide für Staus. Von Freitagabend (8.11.) an bleibt die Autobahn zwischen dem Kreuz und Ahrensburg nun für 59 Stunden komplett gesperrt.

Im Kreuz Bargteheide (Kreis Stormarn) verläuft die A21 über eine Brücke über die A1. Diese Brücke ist inzwischen knapp 60 Jahre alt und nach Angaben der Autobahn GmbH, Außenstelle Lübeck den "aktuellen und künftigen Verkehrsanforderungen" nicht mehr gewachsen. Im Überbau sowie an den Stahlteilen gibt es Risse und Korrosionsschäden, deshalb muss sie ersetzt werden.

Sperrung dauert von Freitagabend an 59 Stunden

Seit Mai laufen die vorbereitenden Arbeiten an dem Großprojekt, am kommenden Wochenende soll die Behelfsbrücke eingesetzt werden. Daher müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Ab Freitagabend 19 Uhr bleibt die A1 zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg und dem Autobahnkreuz Bargteheide in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich Montagmorgen (11.11.) um 6 Uhr wieder aufgehoben werden.

Nach Angaben der Autobahn GmbH sind alle Umleitungen ausgeschildert. Sie führen sowohl aus Richtung Norden/Osten mit Fahrtziel Großraum Hamburg, A1 oder A7 als auch in Richtung Ostseeküste A1 und A20 großräumig um die Sperrung herum. Dazu wird ein farbiges Punktesystem eingesetzt. Laut Autobahn GmbH sollte jeder prüfen, ob auf nicht zwingend notwendige Fahrten in der Region während des Zeitraums verzichtet werden kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel A1 Kreis Stormarn