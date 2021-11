Krempel in Dithmarschen weiter mit Abwasser-Problemen Stand: 05.11.2021 07:59 Uhr In Krempel im Kreis Dithmarschen gibt es weiter Probleme mit der Kanalisation. Noch etwa zwei Wochen könnten 120 betroffene Haushalte nur eingeschränkt duschen und waschen, sagte Bürgermeister Ronald Petersen NDR Schleswig-Holstein.

In halb Krempel war vor knapp zwei Wochen die Kanalisation ausgefallen. Die Ursache: ein Rohrbruch in einer Pumpstation, der die komplette Technik zerstörte. Und an dieser Technik war das halbe Dorf angeschlossen. Rund 120 Haushalte müssen seitdem sparsam bei der Nutzung von Toiletten, Duschen oder Waschmaschinen sein.

Nun wurden nach Angaben von Bürgermeister Petersen zwar die neuen Pumpen pünktlich geliefert, aber die Steuerelektronik müsse komplett neu gebaut werden. Diese Arbeiten würden sich noch einmal etwa zwei Wochen hinziehen. Während die Bewohner Krempels nun also weiterhin auf den Wasserverbrauch achten müssen, pumpen draußen Saugwagen täglich das Schmutzwasser aus Auffangschächten vor den Häusern ab.

