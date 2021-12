Krempel: Abwasser-System funktioniert wieder Stand: 09.12.2021 10:23 Uhr Seit Ende Oktober mussten 120 Haushalte in Krempel sparsam mit Wasser umgehen. Bei einem Rohrbruch waren die Abwasserpumpen zerstört worden. Jetzt läuft der Abfluss wieder normal.

Das Abwasser in Krempel (Kreis Dithmarschen) läuft wieder. Seit Ende Oktober waren 120 Haushalte dazu angehalten, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen - die Nutzung von Toiletten, Duschen oder Waschmaschinen musste eingeschränkt werden. Denn nach einem Rohrbruch war Wasser in ein Pumpenhaus gelaufen und hatte die komplette Technik zerstört, an der das halbe Dorf angeschlossen war. Das Abwasser konnte nicht mehr abgepumpt werden.

Prüfung der Abwasserrohre abgeschlossen

Als Ersatz musste täglich ein Abpumpwagen durch die Straßen fahren und das Schmutzwasser aus den Auffangschächten vor den Häusern pumpen. Inzwischen wurden die reparierten Pumpen wieder eingebaut und auch die Prüfung aller Abwasserrohre ist abgeschlossen. Nun können die 120 Haushalte nach und nach wieder in vollem Umfang Wasser benutzen.

