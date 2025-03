Stand: 28.03.2025 06:34 Uhr Kreisverwaltung Steinburg soll Reinigung weiter fremdvergeben

Am Donnerstagabend (27.3.) hat der Kreistag des Kreises Steinburg dafür gestimmt, die Raumpflege in der Verwaltung weiter fremdzuvergeben. Angesichts der in diesem Jahr anstehenden Neuausschreibung der Leistung hatten SPD und Grüne beantragt, darauf zu verzichten. Stattdessen sollten die Reinigungskräfte direkt beim Kreis angestellt werden. Die Fraktion der Bürgerliste Steinburg stimmte in der Versammlung für den Antrag, die Fraktionen von CDU, AfD und FDP/Freie Wähler dagegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg