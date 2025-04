Stand: 10.04.2025 16:31 Uhr Kreisverwaltung Pinneberg: Bau in Elmshorn soll Prozesse vereinfachen

Das Verwaltungsgebäude des Kreises Pinneberg in Elmshorn ist zu klein für alle Abteilungen. Seit einigen Jahren muss der Kreis deshalb zusätzliche Räume und Gebäude anmieten. Um die Verwaltung zu zentralisieren, entsteht laut einer Kreissprecherin in Elmshorn aktuell deshalb der sogenannte Kreishaus-Campus. Auch der Kreistag soll in diesem Gebäude einen neuen Plenarsaal bekommen. Der Hauptausschuss hat für die Möbel in einer Sitzung am Mittwochabend Gelder in Höhe von 870.000 Euro freigegeben.

Das Arbeiten soll durch die Zentralisierung an einen Standort effektiver werden, denn Wege werden der Sprecherin zufolge dadurch verkürzt und die Kommunikation einfacher. Im Sommer sollen die ersten Mitarbeitenden in das neue Gebäude einziehen und spätestens zum Ende des Jahres sollen auch die Kreistagssitzungen dort stattfinden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn