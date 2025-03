Stand: 18.03.2025 09:22 Uhr Kreisverband Lübeck: Die Linke wächst und wird jünger

Schon bei der Bundestagswahl hatte die Linke viele politische Beobachter überrascht. Vor allem bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern konnte die Partei punkten und sich aus dem Umfragetief herausarbeiten. Dieser Trend setzt sich jetzt offenbar auch in Lübeck fort. Nach eigenen Angaben kann die Partei in Lübeck deutlich wachsen. Im Kreisverband hat sich die Mitgliederzahl verdreifacht, sagt Ina Langhans vom Landesvorstand der Partei. Nach ihren Angaben haben sich in den vergangenen Monaten vor allem viele jüngere Menschen der Linken angeschlossen. Deshalb sei jetzt auch die parteinahe Jugendorganisation wieder aktiviert. Dort soll es für junge Interessierte möglich sein, sich zu vernetzen und sich auszutauschen.

