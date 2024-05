Stand: 29.05.2024 12:12 Uhr Kreistag Pinneberg entscheidet über Resolution für S3

Am Mittwoch wollen die Mitglieder des Kreistages Pinneberg über eine Resolution gegen die Taktverschlechterung bei der S-Bahn-Linie 3 entscheiden. Nach dem Willen des Verkehrsministeriums soll die S3 ab dem Winter zwischen Pinneberg und Hamburg wegen zu wenig Geldes in Randzeiten nur noch alle 20 statt alle zehn Minuten fahren. Ein Unding, findet der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Stahl: "In der Zielrichtung ist das fraktionsübergreifender Konsens, dass wir die Taktverkürzung zurücknehmen wollen. Aber in der Bewertung, der Analyse gibt es unterschiedliche Ansätze." Die SPD sieht vor allem das Land in der Verantwortung, während CDU und Grüne vom Bund mehr Geld für den regionalen Schienenverkehr fordern.

