Stand: 27.03.2025 06:50 Uhr Kreis fahndet nach Funklöchern - mit dem Müllwagen

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht mit Müllwagen nach Funklöchern. Auf den Fahrzeugen ist Spezialtechnik installiert und bei den Fahrten im Kreisgebiet misst die Technik die Netzabdeckung. So sollen sogenannte "weiße Flecken" in ländlichen Gebieten gefunden werden. Laut einer Auswertung des Landes Schleswig-Holstein ist die Netzabdeckung bereits bei 98,3 Prozent, was einen Spitzenwert im Bundesvergleich darstelle.

Dennoch gebe es noch unterversorgte Gebiete, die in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern geschlossen werden sollen. Eine 100-prozentige Abdeckung kann den Angaben nach nicht erreicht werden. Natürliche Barrieren wie Bäume, Gebäude oder auch Witterungseinflüsse könnten die Ausbreitung der Mobilfunkwellen behindern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mobilfunk Kreis Rendsburg-Eckernförde