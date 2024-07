Stand: 03.07.2024 10:09 Uhr Kreis Stormarn will Klimaanpassungskonzept vorstellen

Am Mittwochabend stellt der Kreis Stormarn sein Klimaanpassungskonzept vor. Eineinhalb Jahre lang hat der Kreis dazu beratschlagt. In dem Konzept soll es auch um Maßnahmen gehen, die es bereits umgesetzt wurden: zum Beispiel eine Starkregenhinweiskarte der Gemeinde Großhansdorf. Außerdem will die Klimamanagerin des Kreises erklären, welche Projekte in Zukunft wie gefördert werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.07.2024 | 08:30 Uhr