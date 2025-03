Stand: 11.03.2025 15:31 Uhr Kreis Stormarn kassiert 2024 fünf Millionen Euro Bußgeld

Eigentlich hatte der Kreis Stormarn mit rund vier Millionen Euro aus Verkehrskontrollen im Jahr 2024 gerechnet. Jetzt kann der Haushalt aus dem vergangenen Jahr aber mit fast fünf Millionen Euro ausgeglichen werden. Das hat der Ordnungsausschuss in seinem Budgetbericht festgestellt, teilte der Vorsitzende Dennis Möck mit. Vor allem durch Blitzeraktionen in Baustellen auf der A1, A21 und A24 wurde ein Großteil der 4,65 Millionen Euro Bußgeld erzielt, so Möck.

Im Kreis gibt es aktuell einen mobilen Blitzeranhänger, der fast jeden Tag im Einsatz sei. Jetzt gibt es Überlegungen, einen Zweiten anzuschaffen, erklärte Möck. So ein Gerät würde rund 150.000 Euro kosten, dass müsse nun erst einmal in den Ausschüssen des Kreises diskutiert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Kreis Stormarn