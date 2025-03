Stand: 19.03.2025 07:58 Uhr Kreis Stormarn: Streiks im öffentlichen Dienst

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch wieder Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Im Kreis Stormarn kann es in allen Ämtern und öffentlichen Einrichtungen zu Einschränkungen kommen, heißt es von ver.di. Gestreikt wird am Mittwochaußerdem in Lübeck, sowie den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Der Verband der kommunalen Arbeitgeber bezeichnet die Streiks zum jetzigen Zeitpunkt als vollkommen überflüssig. Ab Donnerstag gilt eine Friedenspflicht. Eine Schlichtung soll zwischen der Arbeitgeberseite und der Gewerkschaft vermitteln. ver.di fordert mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn