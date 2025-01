Stand: 06.01.2025 09:33 Uhr Kreis Stormarn: Laut Statistik mehr als ein Einbruch am Tag

In Südholstein halten viele Einbrüche die Polizei in Atem. Zuletzt schlugen Einbrecher unter anderem in Ahrensburg, Ammersbek oder Großhansdorf (alle drei im Kreis Stormarn) zu. Sie stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld aus Privathäusern und Geschäftsgebäuden. Laut der jüngsten Kriminalstatistik wird in Schleswig-Holstein im Kreis Stormarn am häufigsten eingebrochen: mehr als einmal pro Tag. Als Einbrecher-Hochburg gilt Ahrensburg. Die Polizei hat im Dezember 13 Einbruchstaten verzeichnet. Vier davon waren Versuche. Die Polizei setzt weiterhin auf Prävention. So sollte auch bei Abwesenheit das Zuhause bewohnt aussehen - zum Beispiel mithilfe der richtigen Beleuchtung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn