Schülerfahrkarten in Südholstein können beantragt werden

Alle Schulkinder in Südholstein und deren Eltern können ab sofort die neuen Schülerfahrkarten für das kommende Schuljahr beantragen. Im Kreis Stormarn bekommen sie erstmals alle Kinder bis zur 10. Klasse kostenlos, auch wenn sie näher als zwei beziehungsweise vier Kilometer zur Schule wohnten, so ein Kreissprecher. Im Kreis Pinneberg bleibt die Kilometergrenze zwar bestehen, ab September soll es aber für alle Schülerinnen und Schüler ein vergünstigtes Deutschlandticket für 29 Euro geben. Darüber will der Kreistag am Mittwochabend entscheiden.

