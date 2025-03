Stand: 20.03.2025 14:53 Uhr Kreis Steinburg verspricht Besserung bei Kfz-Zulassungsstelle

Die Wartezeiten bei der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Steinburg in Itzehoe sollen ab April deutlich kürzer werden. Das schreibt der Kreis in einer Mitteilung. So soll es mehr Zulasserinnen und Zulasser geben und neue Mitarbeitende schneller eingearbeitet werden. Zudem plant der Kreis mit dem Einsatz früherer Kollegen sowie die Arbeitszeit bei aktuellen Mitarbeitenden flexibler zu gestalten. Seit Januar gibt es bei der Zulassungsstelle lange Wartezeiten für Termine, vor allem, weil Personal fehlt. So sind laut Kreis von 9,1 Planstellen derzeit nur 3,4 Stellen am Arbeitsplatz verfügbar.

