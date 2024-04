Stand: 08.04.2024 10:06 Uhr Kreis Steinburg: Motorrad kracht in Auto

In Höhe Siezbüttel (Kreis Steinburg) ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer mit hohem Tempo in ein Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei waren gegen 20.30 Uhr die Rettungskräfte zur Unfallstelle zur K59 gerufen worden. Der 28-jährige Fahrer des Motorrads wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er habe mindestens mittelschwere Verletzungen, sagt ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

