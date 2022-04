Kreis Steinburg: Feuerwehr rettet Auto-Insassen aus Wassergraben Stand: 15.04.2022 11:54 Uhr In Sommerland im Kreis Steinburg haben Feuerwehr und Polizei zwei junge Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Laut Leitstelle waren sie in der Nacht mit ihrem Auto in der Straße Lesigfeld von der Fahrbahn abgekommen.

Sie landeten in einem Wassergraben. Zwei von ihnen, 19 und 20 Jahre alt, wurden in dem verunglückten Wagen eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die dritte Person habe sich bei dem Unfall in der Nacht zu Freitag eigenständig befreit und den Notruf abgesetzt.

Ein Polizeibeamter und zwei Feuerwehrleute schwammen zu dem Wagen und befreiten die beiden weiteren Insassen. Diese wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallhergang und der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Freitag zunächst keine Angaben machen. Warum der Wagen von der Straßen abgekommen ist, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2022 | 09:00 Uhr