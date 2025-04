Stand: 20.04.2025 13:12 Uhr Kreis Segeberg: Betrunkener Autofahrer zerstört Leitplanken auf A7

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend (19.4.) auf der Autobahn 7 in Richtung Norden die Kontrolle über sein Auto verloren und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der 45-Jährige viel zu schnell in die Abfahrt Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), kollidierte mit beiden Leitplanken und riss eine davon ab. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Henstedt-Ulzburg A7 Kreis Segeberg