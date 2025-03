Stand: 09.03.2025 11:23 Uhr Kreis Plön: Unfall mit 13 Verletzten

Auf der B502 im Kreis Plön sind bei einem schweren Unfall am Sonnabend insgesamt 13 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Mittag zunächst ein liegengebliebenes Fahrzeug gemeldet worden. Während die Beamten die Gefahrenstelle absicherten, gab es einen Auffahrunfall am Stauende. In den Unfall waren den Angaben zufolge vier Autos verwickelt. Neun der 13 Verletzten mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön