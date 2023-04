Kreis Plön: Busfahrer der Verkehrsbetriebe streiken am Mittwoch Stand: 24.04.2023 14:15 Uhr Nach der ersten gescheiterten Verhandlungsrunde für einen Eisenbahn-Tarifvertrag hat ver.di bundesweit zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das trifft auch Beschäftigte bei Busunternehmen - etwa im Kreis Plön.

Die Gewerkschaft ver.di hat für den kommenden Mittwoch (26.4.) zu einem bundesweiten Warnstreik bei etwa 40 Verkehrsunternehmen aufgerufen. In mehreren Bundesländern muss laut ver.di mit Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden - auch in Schleswig-Holstein.

Konkret soll die Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH (VKP) bestreikt werden. Laut Gewerkschaft soll der Streik den ganzen Mittwoch dauern, von Betriebsbeginn bis zum Betriebsschluss. Im Fokus stehen die Regionen um die Betriebshöfe in Preetz, Schönberg, Lütjenburg und Plön (alle im Kreis Plön) sowie Bornhöved im Kreis Segeberg, hieß es weiter. Konkrete Informationen dazu liegen von der VKP noch nicht vor.

Gewerkschaft will Druck auf Arbeitgeber machen

Ver.di fordert in der Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahn e.V. monatlich 550 Euro mehr für die rund 5.000 Beschäftigten und eine Laufzeit von einem Jahr. Die Auszubildendenvergütung soll um 250 Euro steigen. Die Arbeitgeberseite hat eine Lohn- und Gehaltserhöhung erst ab Mitte 2024 um 150 Euro und 4,8 Prozent vorgeschlagen. Für das laufende Jahr bieten die Arbeitgeber eine steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 1.080 Euro und zwölf monatliche Einmalzahlungen über 160 Euro an, hieß es weiter. Außerdem soll der Tarifvertrag über 28 Monate laufen.

Die Gewerkschaft lehnt das Angebot mit Verweis auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten ab. "Mit den Warnstreiks soll Druck auf die Arbeitgeber gemacht werden, in der nächsten Verhandlungsrunde ein deutlich verbessertes Angebot vorzulegen", sagt ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Die nächsten Gespräche gibt es am 28. April.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2023 | 14:00 Uhr