Kreis Pinneberg: Wolfsrisse hinter Schutzzäunen?

Im Kreis Pinneberg sind am Sonnabend in Ellerhoop und am Montag in Hemdingen wieder Schafe gerissen worden. Nach Angaben des Wolfmanagements ist dafür möglicherweise erneut ein Wolf verantwortlich. DNA-Analysen sollen nun Klarheit bringen.

Demnach weideten die Schafe hinter sogenannten wolfssicheren Zäunen. Bei dem Fall am Montag war die Schafsherde aus ungeklärten Gründen aus der Umzäunung ausgebrochen. Ein Tier wurde danach abseits der Weide gerissen. Bereits in der vergangenen Woche gab es in der Region ähnliche Fälle. Sollten DNA-Proben ergeben, dass tatsächlich ein Wolf die Schutzzäune überwunden und die Schafe gerissen hat, könnte es zum Abschuss des Tieres kommen.

Ähnliche Fälle in den vergangenen Wochen

Auch in den vergangenen zwei Wochen sind Schafe gerissen worden: In Bilsen bei Quickborn (Kreis Pinneberg) sind auf zwei Weiden Tiere angegriffen worden, die durch wolfssichere Zäune geschützt waren. Zuvor ist es nach Angaben des Landes in der Gegend bereits zu einem Schafsriss hinter einem Schutzzaun gekommen. Auch hier steht die Auswertung der DNA-Proben noch aus.

