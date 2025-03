Stand: 12.03.2025 06:41 Uhr Kreis Pinneberg: Polizei warnt vor Handys am Steuer

Nach Verkehrskontrollen in Pinneberg und Halstenbek (beide Kreis Pinneberg) warnt die Polizei vor einem erhöhten Unfallrisiko durch Handys am Steuer. Innerhalb weniger Stunden wurden 28 Autofahrerinnen und -fahrer kontrolliert, die ihr Handy während der Fahrt genutzt hatten. Die Polizei weist darauf hin, dass man fast 30 Meter im Blindflug unterwegs ist, wenn man bei Tempo 50 nur zwei Sekunden lang auf das Handy schaue. Das Unfallrisiko würde durch die Nutzung des Handys während der Fahrt mindestens um das Vierfache erhöht, heißt es. Die Polizei appelliert an die Autofahrerinnen und -fahrer, auch an die eigene Sicherheit zu denken und das Handy während der Fahrt nicht zu nutzen.

Weitere Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden nach der Kontrolle unter anderem eingeleitet, weil Personen nicht angeschnallt waren oder das Fahrzeug keine gültige Hauptuntersuchung hatte. Zudem müssen sechs kontrollierte Fahrerinnen und Fahrer mit einem Strafverfahren rechnen, weil sie ohne Führerschein gefahren sind oder das Auto nicht versichert war.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg