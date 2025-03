Stand: 17.03.2025 12:13 Uhr Kreis Nordfriesland fördert Energieberatung

Auch in diesem sowie im kommenden Jahr fördert der Kreis Nordfriesland kostenfreie Energieberatungen, bei denen Experten der Verbraucherzentrale zu Interessierten nach Hause kommen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Insgesamt können sich demnach 375 Haushalte kostenlos zum Beispiel zu den Themen Wärmedämmung oder Heiztechnik beraten lassen. Der Kreis Nordfriesland stellt dafür 15.000 Euro bereit und übernimmt damit den eigentlich zu zahlenden Eigenanteil von 40 Euro pro Beratung. Der Rest wird bereits über Bundesmittel gefördert.

Auch der Kreis Steinburg übernimmt den Eigenanteil für 166 Vor-Ort-Beratungen pro Jahr. Im Kreis Dithmarschen gibt es diese Förderung nicht. Allerdings bietet die Verbraucherzentrale dort kostenlose Sprechstunden in ihren Beratungsstellen etwa in Heide, Husum oder Itzehoe an.

