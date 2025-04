Stand: 07.04.2025 07:12 Uhr Kreis Dithmarschen kauft Grundstück für neues Kreishaus

Der Kreis Dithmarschen und die Stadt Heide haben sich auf den Verkauf eines Grundstücks "Im Grund" geeinigt. Wie Kreis und Stadt in einer Mitteilung schreiben, haben in der vergangenen Woche zunächst der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises und schließlich die Heider Ratsversammlung grünes Licht für den Verkauf der Innenstadt-Fläche gegeben. Auf 18.000 Quadaratmetern kann dort nun das neue Kreishaus in unmittelbarer Nähe zum Heider Bahnhof und zum ZOB entstehen.

Ganze Abteilungen aus Platzmangel ausgelagert

Das aktuelle Kreishaus stammt aus den 1970er-Jahren. Mit dem Neubau soll zeitgemäßer und vor allem ausreichender Platz für die Kreisverwaltung entstehen. Der Kreis verweist darauf, dass derzeit ganze Organisationseinheiten nicht aus fachlichen Gründen, sondern aus reinem Platzmangel in anderen Gebäuden untergebracht sind. Als Beispiel wird das Gesundheitsamt genannt, das in den Westküstenkliniken untergekommen ist. Die Pläne für den Neubau sollen nach dem Grundstückskauf jetzt "intensiv vorangetrieben" werden.

